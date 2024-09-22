Марио Изола: До Остина проведём четыре дня тестов

В воскресенье на сингапурской трассе Марина-Бей Ландо Норрис лидировал от старта до финиша и одержал третью победу в сезоне. При этом Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, финишировал третьим.

И победитель, и все остальные гонщики первой пятёрки преодолели дистанцию с единственным пит-стопом, стартовав на резине Medium, а второй отрезок проехав на жёстких шинах. Именно такая тактика была доминирующей, причём резина Medium позволяла командам довольно гибко выбирать момент для пит-стопа: если Карлос Сайнс поменял шины уже на 13-м круге, то Пиастри – только на 38-м.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Подводя итоги, можно сказать, что гонка прошла по относительно линейному сценарию. Впервые в истории Гран При Сингапура он ни разу не был нейтрализован появлением автомобиля безопасности.

Тактика единственного пит-стопа однозначно позволяла проехать гонку максимально быстро, при этом можно было ожидать, что будет использоваться резина всех трёх составов. В основном команды сделали ставку на Meduim и Hard, но также подтвердилось, что вполне можно было ехать и на мягких шинах.

В частности, мы это увидели на примере Льюиса Хэмилтона, который проехал первые 17 кругов на тяжело заправленной машине, или Юки Цуноды, на втором отрезке преодолевшего 28 кругов на резине Soft, причём уровень деградации в обоих случаях был вполне приемлемый.

Чтобы объективно оценить эффективность шин, важно учесть ещё один фактор: в какой мере гонщикам приходилось сдерживать темп, причём с поправкой на трафик, в котором они оказывались на разных стадиях Гран При.

Прежде всего это относится к резине Medium, поскольку некоторым гонщикам в зависимости от их темпа удавалось продлить первый отрезок дистанции далеко за пределы расчётного окна пит-стопа, которое прогнозировали стратеги. А это давало возможность использовать и мягкие шины, что мы видели на примере упомянутого Цуноды, а также Пьера Гасли.

За пять недель прошли четыре гонки, но теперь Формула 1 сделает перерыв, после чего отправится в Америку, где всех ждёт серия из трёх этапов подряд, разделённых трёхнедельным перерывом. Но для Pirelli работа на трассе продолжится, поскольку до Остина мы проведём четыре дня тестов, что стало возможным благодаря поддержке команд чемпионата, в данном случае речь о Mercedes, Red Bull, Ferrari и McLaren».

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