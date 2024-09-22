В Киевской области открыли школу в честь известного боксера

Оперативный ЗСУ Chat. Сергей Наев и Александр Гвоздик

В Белой Церкви состоялось открытие школы бокса имени Александра Гвоздика.

Основатели пытались придерживаться всех условий качества и безопасности в зале: начиная от раздевалок и душевых и заканчивая залом бокса. Занятия в школе будут бесплатными!

Также отмечается, что в условиях войны этот пример объединения меценатов и спонсоров есть очень нужным, так как свои средства они вкладывают также и в развитие детского спорта. Основатели также отмечают, насколько важно создавать для детей такие условия, чтобы они могли отвлечься от воздушных тревог, получать позитивные эмоции и физическое развитие, а также надеются увидеть в будущем спортсменов из Белой Церкви на Олимпийских играх.

sport.ua