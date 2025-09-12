Сергей БОГАЧУК: «Я тогда допустил ошибку. Сейчас исправлю ее»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук 13 сентября в андеркарде боя Альварес – Кроуфорд проведет поединок против Брэндона Адамса.

Четыре года назад Богачук уже проигрывал американцу, но теперь намерен взять реванш.

«Четыре года назад я допустил ошибку, а сейчас я намерен ее исправить. И все увидят, кто действительно лучше. Я стал умнее и я хорошо знаю соперника».

«Чувствую, что я сильнее и в хорошей форме, а он заметно постарел», – сказал Богачук.

Последний на этот момент бой Богачук провел в мае, победив Майкла Фокса.

