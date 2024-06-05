Украинский боксер завоевал пропуск на Олимпийские игры 2024

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский получил пропуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
В таиландском Бангкоке завершился 2-й мировой квалификационный турнир «Боксерская дорога в Париж», где разыграна 51 путевка на Олимпийские игры 2024.
В 1/4 финала весовой категории свыше 92 кг украинцу противостоял греческий спортсмен Стилианос Рулиас. В поединке за лицензию Дмитрий Ловчинский одержал победу единогласным решением судей.
Для украинских боксеров это третий пропуск на Игры-2024. Ранее лицензии получили Айдер Абдураимов (57 кг) и Александр Хижняк (80 кг).
Украинский боксер получил лицензию на Олимпийские игры 2024 в Париже
sport.ua