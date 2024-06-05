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Бокс

Украинский боксер завоевал пропуск на Олимпийские игры 2024

Украинский боксер завоевал пропуск на Олимпийские игры 2024

НОК. Дмитрий Ловчинский

Украинский боксер Дмитрий Ловчинский получил пропуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В таиландском Бангкоке завершился 2-й мировой квалификационный турнир «Боксерская дорога в Париж», где разыграна 51 путевка на Олимпийские игры 2024.

В 1/4 финала весовой категории свыше 92 кг украинцу противостоял греческий спортсмен Стилианос Рулиас. В поединке за лицензию Дмитрий Ловчинский одержал победу единогласным решением судей.

Для украинских боксеров это третий пропуск на Игры-2024. Ранее лицензии получили Айдер Абдураимов (57 кг) и Александр Хижняк (80 кг).

Украинский боксер получил лицензию на Олимпийские игры 2024 в Париже
sport.ua

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