ТМ. Чемпион Европы разочаровывает. Италия – Турция 0:0. Обзор матча

Очень скромное выступление от скуадры адзурры

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В рамках подготовки к ЧЕ подопечные Спаллетти не смогли дома одолеть "лунных звезд". 6 из 11 ударов хозяев пролетели мимо ворот и только в двух случаях мяч попал в створ ворот. У соперника почти аналогичные показатели.

Отметим, что "скуадра адзурра" очень часто нарушала правила (17). Единственное существенное преимущество было в количестве созданных опасных атак (53-26).

9 июня в Эмполи итальянцы сыграют против Боснии и Герцеговины. На следующий день турецкая сборная померяется силами с Польшей в Варшаве.

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Смотрите обзор контрольного матча Италия – Турция

Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара

Италия – Турция 0:0

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