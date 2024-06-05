Следить
Футбол

ТМ. Чемпион Европы разочаровывает. Италия – Турция 0:0. Обзор матча

Очень скромное выступление от скуадры адзурры

ТМ. Чемпион Европы разочаровывает. Италия – Турция 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках подготовки к ЧЕ подопечные Спаллетти не смогли дома одолеть "лунных звезд". 6 из 11 ударов хозяев пролетели мимо ворот и только в двух случаях мяч попал в створ ворот. У соперника почти аналогичные показатели.

    Отметим, что "скуадра адзурра" очень часто нарушала правила (17). Единственное существенное преимущество было в количестве созданных опасных атак (53-26).

    9 июня в Эмполи итальянцы сыграют против Боснии и Герцеговины. На следующий день турецкая сборная померяется силами с Польшей в Варшаве.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотрите обзор контрольного матча Италия – Турция

    Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара

    Италия – Турция 0:0

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis