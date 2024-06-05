ТМ. Чемпион Европы разочаровывает. Италия – Турция 0:0. Обзор матча

Очень скромное выступление от скуадры адзурры
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В рамках подготовки к ЧЕ подопечные Спаллетти не смогли дома одолеть "лунных звезд". 6 из 11 ударов хозяев пролетели мимо ворот и только в двух случаях мяч попал в створ ворот. У соперника почти аналогичные показатели.
Отметим, что "скуадра адзурра" очень часто нарушала правила (17). Единственное существенное преимущество было в количестве созданных опасных атак (53-26).
9 июня в Эмполи итальянцы сыграют против Боснии и Герцеговины. На следующий день турецкая сборная померяется силами с Польшей в Варшаве.
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Болонья. Стадио Ренато Далл'Ара
Италия – Турция 0:0