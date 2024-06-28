Андрих: Мы сейчас в 1/8 финала, и наше путешествие еще не закончилось

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Опорный полузащитник "Байера" и сборной Германии Роберт Андрих рассказал о предстоящем матче Евро-2024 в рамках 1/8 финала против Дании.

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"Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Это будет замечательная игра с невероятно большим количеством зрителей. Это вдохновляет меня и остальную часть команды. Мы счастливы, что выиграли группу. Мы сейчас в 1/8 финала, и наше путешествие еще не закончилось. Впереди у нас еще много работы".