Арнольд ХЕГАЙ: «Контракт с Top Rank обязывает их сделать мне бой за титул»

Instagram. Арнольд Хегай

Первый номер рейтинга WBO в полулегком весе Арнольд Хегай рассказал о соглашении с американским промоушеном Top Rank, предстоящем бое в США с колумбийцем Белмаром Пресиадо и ситуации в дивизионе.

«Я рад, что возвращаюсь боксировать в США, тем более в качестве боксера Top Rank, рад, что подписал с ними контракт. 10 августа я хочу показать красивый бокс и успешно дебютировать у них на шоу. В будущем ожидаю больших боев. Контракт с Top Rank обязывает компанию сделать мне бой за пояс чемпиона мира.

Бой с Пресиадо – следующий шаг к поединку за мировой титул. Я просил у организаторов более серьезного соперника, однако дали того, кто согласился отбоксировать со мной. Но не заглядываю за спину колумбийцу, буду готов к нему, как и к другим боям, на все 100%.

Я сейчас являюсь первым номером рейтинга WBO и 12-м в рейтинге IBF, а чемпионами по обеим версиям являются боксеры Top Rank Рафаэль Эспиноза и Луис Лопес. Поэтому, кроме шанса отбоксировать за титул WBO, у меня есть шанс еще провести бой за пояс IBF. Так как я возглавляю рейтинг WBO, то надеюсь, что буду боксировать с Эспинозой. Но в целом я готов боксировать как за один, так и за другой пояс.

Что касается Эспинозы, то он хороший боксер. Рафаэль – высокий, за счет роста является неудобным, имеет удар. Он также имеет характер, что и показал в бою с Робейси Рамиресом, у которого забрал титул», – сказал Хегай.

Отметим, что бой Хегай — Пресиадо, пройдет 10 августа в Альбукерке в андеркарде шоу Луис Лопес – Анджело Лео.

sport.ua