Новак Джокович: «После тщательных размышлений и консультаций мы с командой должны были принять трудное решение»

В соцсетях серб прокомментировал свое решение отказаться от продолжения борьбы на Ролан Гаррос

«Мне очень грустно сообщать, что я вынужден сняться с Ролан Гаррос. Во вчерашнем матче я играл от всего сердца и отдал все силы, но, к сожалению, из-за разрыва медиального мениска моего правого колена мы с командой после тщательных раздумий и консультаций должны были принять трудное решение. Я желаю удачи игрокам, которые соревнуются на этой неделе, и искренне благодарю невероятных болельщиков за всю любовь и постоянную поддержку. Увидимся вскоре. С любовью и благодарностью, Ноле».

Напомним, Новак Джокович снялся с французского мэйджора накануне четвертьфинала, где должен был сыграть с Каспером Руудом.

После победы в четвертом круге теннисист отметил, что организаторы не прислушались к его советам по уходу за кортом, что, по его мнению, спровоцировало травму.

btu.org.ua