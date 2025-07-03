Уимблдон. Боусас Манейро победила сеяную Кенин и сыграет против Ястремской в третьем круге

Джессика Боусас Манейро продолжает выступление на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Джессика Боусас Манейро (Испания) – София Кенин (США, 28) 6:1, 7:6(4)

Испанская теннисистка, занимающая 62-е место в мировом рейтинге, записала в свой актив четвертую в карьере победу над соперницей из топ-30, в том числе третью в текущем сезоне.

Боусас Манейро второй год подряд вышла в третий круг Уимблдона и это ее лучший результат на турнирах Grand Slam.

В следующем раунде испанка встретится с Даяной Ястремской. Ранее теннисистки не играли друг против друга. Матч пройдет в субботу.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua