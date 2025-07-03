Хавбек Галатасарая оштрафован за инцидент с игроками молодежной команды Ромы

Итальянский футболист Николо Дзаниоло, выступающий за турецкий "Галатасарай", согласился на штраф в размере 15 000 евро.

Игрок, который на тот момент играл на правах аренды за "Фиорентину", признал свою вину после инцидента, произошедшего 25 мая, с двумя игроками молодежной команды "Ромы".

Дзаниоло после матча зашел в раздевалку, где, по версиям сторон, и произошла ссора.

Результаты расследования FIGC показали, что физического насилия в виде ударов или толчков не было, за исключением легкой потасовки. Оба молодых игрока обратились в больницу для обследования, однако никаких травм обнаружено не было.

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