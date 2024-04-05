Хацкевич официально покинул Заглембе

Украинский тренер Александр Хацкевич покинул Заглембе Сосновец.

Об этом пресс-служба польского клуба официально подтвердила в соцсетях.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с украинским специалистом клуб покинули спортивный директор Михаил Залевский и тренер-аналитик Владимир Аржанов.

Новым тренером Заглембе стал Марек Сагановски, подписавший контракт до конца июня 2025 года с опцией продления на год.

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Напомним, что причиной увольнения наставника стала ситуация после игры с Катовице (0:4). На пресс-конференции Хацкевич сообщил, что не влиял на тактику игры команды, поскольку на предматчевой установке футболисты самостоятельно, за закрытыми дверями, обсуждали и принимали стратегию на игру.

3 апреля польские СМИ распространили информацию, что футбольные хулиганы ворвались на тренировку Заглембе и избили Александра Хацкевича. Агент тренера позже рассказал, что никто никого не избивал, были лишь попытки нападения и угрозы.

champion.com.ua