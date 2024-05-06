В НХЛ будет новый чемпион! «Даллас» выбил «Вегас» из плей-офф

«Вегас» проиграл «Далласу» и вылетел из плей-офф НХЛ

Игроки «Вегаса» и «Далласа». Фото USA Today Sports «Старз» выиграли серию в семи матчах.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Джонстон — 4, 14:34 — 1:0. Хауден — 1 (Амадио, Карлссон), 35:25 — 1:1. Факса — 1 (Смит, Харли), 40:44 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Хилл (58:10).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (6+8+10) — 23 (7+8+8).

Наши: Дадонов (12.54/0/0) — Барбашев (13.44/1/0).

6 мая. Даллас. American Airlines Center. 19 046 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

До старта решающей встречи «Далласа» и «Вегаса» невозможно было не обратить внимания на тот факт, что главный тренер «Старз» Питер Дебур выиграл все седьмые матчи плей-офф в своей карьере с великолепным показателем «семь из семи». Благо для канадца, «Звезды» этой ночью его победную статистику не подпортили, выбросив из плей-офф на радость всей лиге действующего чемпиона, навлекшего на себя гнев фокусами с потолком зарплат и долгосрочным списком травмированных.

Сложно было не вспомнить и то, что в прошлом сезоне «Голден Найтс» прошли в финале Запада именно команду из Техаса. Так что сегодня у парней Дебура, созревших для больших дел, хватало мотивации на домашней площадке. Правда, седьмая игра получилась максимально равной и вряд ли дала четкий ответ, заслуживали ли «Рыцари» сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде, если абстрагироваться от их махинаций с LTIR (включением игроков в долгосрочный список травмированных).

В очередной раз одним из героев «Далласа» стал молодой канадец Уайатт Джонстон — именно 20-летний центр, которого Джим Нилл выбрал три года назад на драфте под 23-м номером, запустил камбэк «Старз» в третьем матче своим дублем. Сегодня же он обокрал Томаша Гертла при попытке «Вегаса» выйти из собственной зоны и поставил Эдина Хилла в тупик хлестким кистевым. При этом всего за несколько секунд до его шайбы открывать счет мог лидер гостей Джонатан Маршессо, угодивший в штангу.

Команда Брюса Кэссиди смогла отыграться лишь ближе к концу второго периода, когда тройка Хауден — Карлсон — Амадио эффектно вскрыла оборону хозяев всего в три передачи. Только в итоге этот гол стал единственным для «Голден Найтс».

А вот хозяевам для победы и прохода дальше хватило еще одной шайбы, которая пришла к ним в самом начале заключительной двадцатиминутки. На 41-й минуте четвертое звено Дебура закрутило позиционную атаку, закончившуюся роскошным броском с неудобной руки от Радека Факсы.

Выкинув «Рыцарей» в первом раунде, «Даллас» стал вторым клубом в истории НХЛ, сумевшим выиграть серию плей-офф у действующего обладателя Кубка Стэнли после того, как потерпел поражение в первых двух матчах противостояния. Ранее это удавалось только «Колорадо» в серии с «Детройтом» в далеком 1999 году. Несколько иронично, что теперь «Старз» ждет столкновение в полуфинале конференции именно с «Эвеланш».

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