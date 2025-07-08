Реал хочет продать защитника, который не входит в планы Хаби Алонсо

Как сообщает издание Fichajes, "Реал Мадрид" выставил на продажу Ферлана Менди за примерно 10 миллионов евро.

Французский левый защитник не входит в планы Хаби Алонсо, и его уход позволил бы клубу разгрузить зарплатную ведомость и продвинуться в обновлении левого фланга защиты, который сейчас находится в процессе трансформации.

Несмотря на контракт, действующий до 2028 года, "Реал" считает, что этап карьеры Менди в команде завершился. Когда-то он был основным игроком обороны, но постоянные травмы уменьшили его роль в составе. Клуб стремится осуществить трансфер уже этим летом и, установив доступную цену, надеется на предложения от команд, которым нужен опытный и надежный левый защитник.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Менди провел 31 матч за "Реал" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.

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