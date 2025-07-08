«Я готов к войне. Будете в шоке». Дюбуа обратился к Усику накануне реванша

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния британский чемпион ответил на вопросы журналистов и прокомментировал свою подготовку к реваншу с украинским боксером. Дюбуа уверен, что Усик проиграет 19 июля:

«После первого поражения от Усика я провел три поединка. Я стал лучше, выносливее и подготовился к реваншу. На этот раз все будет по-другому. Если вы думаете, что в реванше все останется так, как было раньше, то вы ошибаетесь.

Все будут в шоке – и Александр, и его команда. Я готов к войне.

Дюбуа сейчас – это совсем другой боксер, не тот, который был три года назад. Я повзрослел и прошел нелегкий путь. 19 июля я одолею Усика. Неважно, как. Нокаутом или решением. Я не думаю о том, что будет после боя. Если украинец захочет провести третий поединок, я готов», – уверен в своих силах Дюбуа.

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sport.ua