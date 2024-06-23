«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Махмуд Чарр

Регулярный чемпион мира по версии WBA Махмуд Чарр изъявил желание провести бой с победителем реванша Усик – Фьюри.

«Фьюри и Усик – два воина. Я буду обязательным претендентом для победителя. Победитель этого боя – это моя цель, у каждого бойца есть одна мечта – драться с лучшим, поэтому я надеюсь, что буду драться с победителем.

Меня не интересует Джошуа, потому что я чемпион мира и ищу лучшего, поэтому мой соперник должен быть Усик или Фьюри», – сказал Чарр.

Отметим, что Махмуд Чарр в 2012-м году дрался с Виталием Кличко. Во втором раунде Кличко отправил Чарра в нокдаун, а в 4-м вследствие одного из попаданий чемпиона у Чарра образовалось рассечение возле правого глаза, из-за чего поединок был остановлен, а победа присуждена Виталию Кличко. Это был последний бой в карьере Виталия.

sport.ua