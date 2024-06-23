Вассёр: Соперничество напарников идёт команде на пользу

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, не может быть доволен итогами испанского уик-энда, ведь опять ни один из его гонщиков даже на подиум не поднялся. Но он предпочитает не драматизировать ситуацию.

Фредерик Вассёр: «Мы стартовали с 5-й и 6-й позиций и финишировали на этих же местах, поэтому вывод я делаю такой: мы должны лучше проводить квалификацию. Нужно сделать небольшой шаг вперёд, чтобы не стартовать позади главных соперников, ведь тогда приходится применять более рискованную тактику.

Вчера мы уступили тем, кто стартовал впереди нас, несколько десятых, сегодня разница в темпе была примерно такой же, и если пересчитать её применительно к дистанции всей гонки, то получится, что отставание не увеличилось.

Что касается контакта между машинами наших гонщиков, то он был совсем небольшим, и я не думаю, что из за этого мы что-то потеряли. Гораздо больше мы теряли, когда после пит-стопов оказывались на трассе позади машин некоторых других команд.

За пределами кокпита у Шарля Леклера и Карлоса Сайнса очень хорошие отношения, и друг другу они доверяют. Но они же гонщики, поэтому, конечно, на трассе могут возникать такие ситуации. При этом я отлично знаю, что подобное соперничество идёт команде на пользу. В прошлом году нам удалось добиться улучшения результатов в том числе и потому, что между напарниками в течение всего сезона шло острое соперничество.

Если говорить о тактике, то в случае с Карлосом мы хотели, чтобы он следовал такой же схеме, что и Расселл, поэтому нам пришлось пораньше провести пит-стоп, и с мягкой резины он перешёл на Medium, а затем на Hard. Для Шарля был разработан другой план: первый отрезок мы хотели продлить, поэтому под конец дистанции он смог перейти на Soft.

Когда разница в темпе машин четырёх команд столь невелика, порядка 0,20-0,25 секунды, то от трассы к трассе расстановка сил может меняться. На следующей неделе в программу австрийского уик-энда входит спринт, и я ожидаю, что конфигурация Red Bull Ring подойдёт нам лучше».

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