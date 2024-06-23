Лондон. Пол выиграл крупнейший титул в карьере, победив Музетти в финале

Томми Пол стал чемпионом на турнире ATP 500 в Великобритании

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Томми Пол (США, 5) — Лоренцо Музетти (Италия) 6:1, 7:6(8)

Американский теннисист сыграл шестой финал в карьере и одержал третью победу, в том числе вторую в текущем сезоне. В феврале Пол стал чемпионом на домашних кортах в Далласе.

Путь к победе:

R32: Себастиан Баэс (Аргентина) 6:4, 6:4

R16: Алехандро Табило (Чили) 6:3, 6:4

QF: Джек Дрэйпер (Великобритания) 6:3, 5:7, 6:4

SF: Себастьян Корда (США) 6:4, 7:6(1)

FR: Лоренцо Музетти (Италия) 6:1, 7:6(8)

Для Томми Пола это был второй решающий матч на травяном покрытии. В прошлом году американец потерпел поражение в матче за титул на турнире ATP 250 в Истборне.

Отметим, что Лоренцо Музетти проиграл первый из трёх сыгранных финалов. В 2022 году представитель Италии выиграл титулы на турнирах ATP 250 в Гамбурге (грунт) и Неаполе (хард).

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