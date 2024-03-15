Индиан-Уэллс. Марта Костюк против Иги Швёнтек в полуфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против первой ракетки мира Иги Швёнтек пройдет в ночь на 16 марта и запланирован на 01:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 28 (29/01/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.03.2024): 195/113

Призовые за карьеру: $3,760,943

Дата рождения: 31/05/2001 (22 года)

Место рождения: Варшава, Польша

Рост: 176 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2024 — Doha; 2023 — Doha, Stuttgart, Roland-Garros, Warsaw, Beijing, WTA Finals; 2022 — Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome, Roland-Garros, US Open, San Diego; 2021 — Adelaide, Rome; 2020 — Roland-Garros.)

Высший рейтинг WTA: 1 (04/04/2022) — провела на 1-й строчке рейтинга 94 неделю (10-й результат в истории)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.03.2024): 299/68

Призовые за карьеру: $25,968,071

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H2H: 0-1

2021 | Roland Garros | грунт | R4 | Швёнтек — 6:3, 6:4

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: BYE

R2: Май Хонтама (Япония, №120) 6:4, 6:2

R3: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) отказ

R4: Анастасия Павлюченкова (-, №24) 6:4, 6:1

QF: Анастасия Потапова (-, №33) 6:0, 7:5

Ига Швёнтек

R1: BYE

R2: Даниэль Коллинс (США, №56) 6:3, 6:0

R3: Линда Носкова (Чехия, №29) 6:4, 6:0

R4: Юлия Путинцева (Казахстан, №79) 6:1, 6:2

QF: Каролин Возняцки (Дания, №204) 6:4, 1:0 отказ

История на турнире

Марта Костюк — 2/3 | Костюк в четвертый раз играет в Индиан-Уэллс и впервые прошла дальше второго круга.

Ига Швёнтек — 13/3 | Швёнтек также в четвертый раз выступает в Индиан-Уэллс. В 2022 году она стала чемпионкой соревнований.

Выступления на харде (на 15/03/2024):

Марта Костюк — 106/59 (15/5 в этом году)

Ига Швёнтек — 151/38 (18/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 12/5

Grand Slam — 4/1 | AO — 1/4

WTA 1000 — 1/1 | Доха — R2

WTA 500 — 7/3 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4, Сан-Диего — Финал

Ига Швёнтек — 14/2

Grand Slam — 2/1 | AO — R3

WTA 1000 — 7/1 | Доха — ТИТУЛ, Дубай — 1/2

United Cup — 5/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, В, П, В

Ига Швёнтек — В, В, В, В,П

Национальный фактор:

Марта Костюк — 5/1 | Костюк выиграла все пять матчей против теннисисток из Польши на открытом харде и проиграла единственный поединок на грунте против Иги Швёнтек.

Ига Швёнтек — 11/2 | В этом году польская теннисистка победила Элину Свитолину на турнире в Дубае. Швёнтек не проигрывала украинкам на открытом харде (3-0), потерпев поражения от Даяны Ястремской на харде в зале (2019) и Элины Свитолиной на траве (2023).

Марта Костюк — проведет свой 159-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 83 победы (53%).

Ига Швёнтек — проведет свой 272-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 217 побед (80%).

Марта Костюк сыграет 39-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 16 побед (42%).

Ига Швёнтек сыграет 98-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Она выиграла на этом уровне 78 игр (80%).

Марта Костюк впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.

Ига Швёнтек 16-й раз сыграет в полуфинале турнира WTA 1000 (третий раз в этом сезоне) и будет бороться за свой 11-й финал.

Марта Костюк впервые сыграет против первой ракетки мира. В конце февраля украинка победила пятую ракетку мира Джессику Пегулу на турнире в Сан-Диего и это стало ее самой рейтинговой победой в карьере. Баланс игр против теннисисток топ-5: 1-7.

Победительница этого матча получит $585,000 призовых и 650 рейтинговых очков. Проигравшая — $325,000 призовых и 390 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча Игу Швёнтек и предлагает на ее победу коэффициент — 1,11. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 8,40.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 8,70, а победа Иги Швёнтек оценивается коэффициентом — 1,11.

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