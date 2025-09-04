Алекс де Минор – после поражения в четвертьфинале US Open: “Сегодня все зависело от меня, и я не справился”

Австралийский теннисист Алекс де Минор ответил на вопросы журналистов после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата США



Алекс де Минор не смог пробиться в полуфинал US Open, уступив Феликсу Оже-Альяссиму. Для австралийца это уже третий четвертьфинал на кортах Нью-Йорка, но ни разу ему так и не удалось преодолеть эту стадию.

– Алекс, тяжелый матч, но хороший турнир в целом. Поздравляем. Чувствуете ли вы, что Феликс поднялся на новый уровень в плане стабильности?

– Да, думаю, этот US Open он провел на очень высоком уровне. Феликс давно демонстрировал, что способен играть так сильно, это не новость. Сегодня мы оба могли сыграть лучше, но в целом он показал очень качественный теннис.

– Вы прошли через много травм в прошлом году. Все же воспринимаете этот результат положительно?

– Пожалуй, так и нужно делать, но прямо сейчас я смотрю на это как на упущенный шанс. Это была возможность сделать шаг вперед, а я даже близко не был на нужном уровне. Такие возможности случаются нечасто, и это очень расстраивает.

– Можно ли сказать, что слишком сильное желание победить сыграло против вас?

– Самая большая проблема – это моя подача. Именно она подводит меня в самых важных матчах. Сегодня я имел шансы снова дотянуть игру до пятого сета, как против Джоковича на Уимблдоне. Но с такой подачей очень сложно выигрывать матчи такого уровня. Если не исправлю этот элемент, то регулярно буду оказываться в затруднительном положении против топ-игроков.

– И вы, и Феликс говорили, что матч получился «не самым красивым». Почему так произошло?

– Если честно, на этом US Open я так и не чувствовал себя комфортно на корте. Выполнял нужную работу, делал ровно столько, чтобы побеждать, но не больше. И сегодня было так же: несколько хороших моментов, но они не держались долго. Очень жаль, потому что физически я чувствовал себя прекрасно и был готов играть долго. Но когда уровень падает из-за нервов и напряжения, шанс ускользает.

– Вы уже определили, что именно подача нуждается в изменениях. Планируете ли привлекать дополнительные ресурсы, возможно внешнего специалиста?

– Это хороший вопрос. Ведь до этого матча подача помогала мне и спасала в сложных ситуациях. Но как только наступают важные матчи, этот элемент куда-то исчезает. В результате я играю слишком много очков со второй подачи, и все складывается против меня. Конечно, я не ожидаю подавать как Феликс – по 20 и более эйсов, но процент попаданий должен быть значительно выше. Сегодня я слишком часто начинал розыгрыш в роли догоняющего.

– Это поражение одно из самых тяжелых в вашей карьере?

– Да, это очень больно. Ты работаешь, постоянно доказываешь, что можешь, и все равно проигрываешь. И в этот раз особенно обидно, потому что чувствовал, что матч был в мою пользу. Бывает, что соперник слишком сильный, как было с Янником (Синнером) в прошлых четвертьфиналах. Но сегодня все зависело от меня, и я не справился. Сейчас в голове только злость, но я понимаю – это всего лишь теннис, и я переживу это.



