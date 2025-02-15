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Теннис

Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса

Янник Синнер отстранен от тенниса на три месяца

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) получил трехмесячную дисквалификацию, которая продлится до 4 мая 2025 года. Итальянский теннисист самостоятельно согласился на это наказание после переговоров с Мировым антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на WADA.

Причина отстранения

В марте 2024 года во время турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе Синнер дважды сдал положительные допинг-тесты, в которых обнаружили низкую концентрацию клостебола. Однако независимый трибунал Международного агентства по честности тенниса (ITIA) не признал его виновным, поскольку расследование показало, что запрещенное вещество попало в организм по вине одного из членов его команды.

Как выяснилось, один из специалистов, работающих с теннисистом, использовал медицинский спрей с клостеболом для обработки собственных ран, после чего делал Синнеру массаж. Это и стало причиной непреднамеренного трансдермального заражения.

Несмотря на оправдательное решение ITIA, WADA подало апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд), требуя отстранения игрока на срок от одного до двух лет. Рассмотрение дела было назначено на 16–17 апреля 2024 года, но сторонам удалось достичь компромисса раньше, и Синнер согласился на трехмесячную дисквалификацию.

Какие турниры пропустит Синнер?

Из-за отстранения итальянец пропустит четыре крупных турнира:

ATP 1000 Индиан-Уэллс

ATP 1000 Майами

ATP 1000 Монте-Карло

ATP 1000 Мадрид

Однако Синнер сможет вернуться на корт в Риме и выступить на Ролан Гаррос.

Позиция WADA

В WADA подтвердили, что у Синнера не было намерения нарушать антидопинговые правила, а запрещенное вещество не дало ему никакого спортивного преимущества. Тем не менее, согласно Кодексу WADA и практике CAS, спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения, что и стало причиной дисквалификации.

Ранее Янник Синнер установил новое достижение в мужском теннисе.

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