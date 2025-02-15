Кайл Уокер рассказал, что полюбил футбол перейдя в Милан

Защитник "Милана" Кайл Уокер рассказал о своём переходе в клуб.

По его словам, первые недели в новом клубе были фантастическими.

"Я не из тех, кто заглядывает слишком далеко в будущее. Мне нравится делать маленькие шаги, и именно так я строил свою карьеру

Так что, если вы спросите меня, как будет проходить игра через три недели, я не буду знать, потому что я сосредоточен исключительно на следующей игре. Первые две недели в Милане были фантастическими,

Болельщики были великолепны. Еда отличная. Погода может немного улучшиться. Пока не было солнечно [смеётся], но я жду марта. Я в полном восторге", – сказал Уокер.