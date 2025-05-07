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Футбол

Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы

Тренер Буде/Глимт считает, что его команда имеет шансы на выход в финал Лиги Европы

    • Главный тренер норвежского "Буде/Глимт" Кьетиль Кнутсен дал свой комментарий перед ответным матчем с "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги Европы.

    "Безусловно, это исторический матч для нашей команды. Мы хотим играть первым номером в этом поединке. Конечно, мы не фавориты, но у нас есть шансы на выход в финал. Как и большинство команд, мы значительно лучше играем дома, чем на выезде, поэтому это прекрасное преимущество для нас, от которого мы должны отталкиваться".

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    • Напомним, что матч между "Буде/Глимт" и "Тоттенхэмом" состоится в четверг, 8-го мая. Этот еврокубковый поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

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