ФОТО. Клуб НХЛ выбрал новое название и показал эмблему

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Клуб НХЛ Юта, который в сезоне 2024/25 провел первый чемпионат в Лиге после переезда из Аризоны, выбрал полное название и эмблему команды.

Клуб теперь называется Юта Мамонт (Mammoth). В первом сезоне команда носила название Юта или ХК Юта. Было решено сохранить нынешние цвета экипировки: белые, черные и голубые.

На эмблеме будет голова мамонта (есть схожесть с лого Баффало Сейбрз).

Дебютный сезон в Лиге получился не слишком успешным: команда стала 11-й на Западе и отстала от зоны плей-офф на 7 очков.

sport.ua