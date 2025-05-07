Усику посоветовали не заглядывать наперед. Александр хочет мегафайт

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, с кем хотел бы провести свой следующий, финальный поединок после реванша с Даниелем Дюбуа. Он имеет желание провести поединок с Фьюри.

Промоутер Усика Александр Красюк отреагировал на желание украинца провести бой против Фьюри.

«Усик – единственный, кто принимает решение, он единственный, знает, чего хочет дальше. Да, украинец сообщил, что хочет боя против Тайсона, но я бы сказал, что было бы разумнее планировать это после этого поединка с Дюбуа», – сказал Усик.

В 2024 году Усик дважды победил Фьюри решением судей.

sport.ua