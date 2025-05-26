Легендарный Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Безусловно. У Дюбуа есть хорошие шансы победить Усика. Когда я увидел его бой против Хрговича, я сказал, что Дюбуа – зверь. Он хороший боксер. Его трудно победить. Он научится на ошибках, которые совершил в первом бою против Усика, Дюбуа даст ему тяжелый бой. Смотрите, у него есть инструменты, чтобы выиграть этот бой», – сказал Хан.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua