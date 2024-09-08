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Бокс

Де Ла Хойя назвал современного боксера, который похож на Джорджа Формана

Де Ла Хойя назвал современного боксера, который похож на Джорджа Формана

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный в прошлом боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал современного боксера, который похож на легендарного Джорджа Формана. Оскар выделил конголезского спортсмена Мартина Баколе.

«Мне было очень жаль Джареда Андерсона, который недавно улетел в нокаут от зверя. Я имею в виду, что этот парень, Баколе, напоминает мне Джорджа Формана. Тяжелый. Большой», – сказал Де Ла Хойя.

Баколе недавно нокаутировал топового американского проспекта Джареда Андерсона.

Ранее Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера.

sport.ua

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