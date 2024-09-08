Вернидуб: С Викторией должны были сыграть лучше и пройти дальше. Эта команда была нам по зубам

Наставник Кривбасса жалеет, что еврокубковый сезон так быстро закончился
Фото – Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Юрий Вернидуб считает, что криворожская команда должна была преодолеть хотя бы один раунд Лиги Европы.
"Кривбассу" немного не повезло с жеребьевкой. Сначала "Виктория" Пльзень, потом "Бетис"… С "Викторией" должны были сыграть лучше и пройти дальше. У меня создалось такое впечатление. Эта команда была нам по зубам. Мы могли бы лучше сыграть, если бы имели опыт.
Ребята увидели, что если в нашем чемпионате соперник может простить ошибки, то здесь такого не простят. Даже те два гола в первой игре – это ошибки на ровном месте, за которые нас сразу наказывали".
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"Ребята готовились и были готовы, но та поддержка и полный стадион болельщиков, гонящих "Бетис" вперед. Сначала испугались, потом игра выровнялась, но мало сделали для того, чтобы забить. У нас было мало голевых случаев”, – заявил Вернидуб.
В ближайшее воскресенье "Кривбасс" будет играть на выезде против "Левого Берега".