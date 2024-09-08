US Open. Синнер в трёх сетах обыграл Фритца и выиграл второй в карьере титул Grand Slam

Янник Синнер стал новым победителем на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Тэйлор Фритц (США, 12) 6:3, 6:4, 7:5

Итальянский теннисист вышел вперёд в счёте личных противостояний с Фритцем (2-1), с которым ранее дважды встречался на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс. На пути к титулу в Нью-Йорке итальянец за семь сыгранных матчей проиграл только два сета.

Путь к победе:

R128: Маккензи Макдональд (США) 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

R64: Алекс Микельсен (США) 6:4, 6:0, 6:2

R32: Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:1, 6:4, 6:2

R16: Томми Пол (США, 14) 7:6(3), 7:6(5), 6:1

QF: Даниил Медведев (-, 5) 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

SF: Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) 7:5, 7:6(3), 6:2

FR: Тэйлор Фритц (США, 12) 6:3, 6:4, 7:5

Янник продлил свою беспроигрышную серию, выиграв 11-й матч подряд. Напомним, что перед выступлением на US Open итальянец стал чемпионом на “Мастерсе” в Цинциннати.

Синнер провёл второй решающий матч на турнирах Grand Slam и одержал вторую победу. В январе этого года он победил на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что Тэйлор Фритц – первый американец с 2009 года, который дошёл до финала на турнире Grand Slam – 15 лет назад в решающем матче Уимблдона Энди Роддик уступил Роджеру Федереру. Роддик также был последним американским теннисистом, сыгравшим в финале домашнего турнира – в 2006 году он также в матче за титул проиграл Федереру.

Янник Синнер является единственным итальянским теннисистом, который смог выиграть больше одного одиночного титула на уровне “мэйджоров”, и стал первым игроком из Италии, победившим в мужском одиночном разряде US Open.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua