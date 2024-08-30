US Open. Швёнтек уверенно выиграла второй матч, Мухова остановила Осаку, Аддад Мая – первая бразильянка в третьем круге за 48 лет

Результаты четвёртого игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Эна Сибахара (Япония, Q) 6:0, 6:1

Анастасия Павлюченкова (-, 25) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 5:7, 6:1, 6:2

Эшлин Крюгер (США) – Мирра Андреева (-, 21) 6:1, 6:4

Людмила Самсонова (-, 16) – Мари Боузкова (Чехия) 3:6, 7:6(1), 6:3

Ига Швёнтек стала пятой теннисисткой в Открытой Эре, которой удалось выйти в третий круг на 19 и больше турнирах Grand Slam подряд. Ранее такое удавалось Мартине Навратиловой, Штеффи Граф, Аранче Санчес Викаио и Кончите Мартинес.

Сара Эррани (Италия) – Кэролайн Доулхайд (США) 7:5, 7:5

Диана Шнайдер (-, 18) – Клара Таусон (Дания) 6:4, 6:4

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Кэти Бултер (Великобритания, 31) 7:5, 7:5

Джессика Пегула (США, 6) – София Кенин (США) 7:6(4), 6:3

Сара Эррани – третья теннисистка за последние 40 лет, которая смогла выйти в третий круг турнира Grand Slam в возрасте 37 лет и старше. Такое достижение в своём активе также имеют Серена и Винус Уильямс.

Джессика Пегула четвёртый год подряд выходит в третий круг US Open. Американка выиграла 15-й матч подряд против соотечественниц на уровне Тура (с 1990 года), повторив достижение Линдсей Девенпорт и Серены Уильямс.

Джессика Понше (Франция, Q) – Елена Рыбакина (Казахстан, 4) отказ

Каролин Возняцки (Дания) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:3, 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 22) – Сара Соррибес Тормо (Испания) 6:2, 6:1

Анна Калинская (-, 15) – Анна Бондар (Венгрия) 6:2, 6:4

Джессика Понше (№143) впервые сыграет в третьем круге турнира Grand Slam после отказа четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной. Казахстанка сообщила, что её телу необходим отдых после накопившихся травм.

Беатрис Аддад Мая стала первой представительницей Бразилии в третьем круге US Open с 1976 года, когда на этой стадии сыграла Мария Буэно.

Каролина Мухова (Чехия) – Наоми Осака (Япония, WC) 6:3, 7:6(5)

Анастасия Потапова (-) – Варвара Лепченко (США, Q) 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 30) – Ван Синьюй (Китай) 6:1, 7:6(4)

Жасмин Паолини (Италия, 5) – Каролина Плишкова (Чехия) 0:0 (отказ)

Каролина Мухова вышла вперёд в счёте личных противостояний с Наоми Осакой (2-1). Для чешской теннисистки это шестой турнир в этом сезоне. Напомним, что в феврале Мухова перенесла операцию на запястье и вернулась в Тур в конце июня.

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