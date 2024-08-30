Официально: Сэм Джонстон – игрок Вулверхэмптона

Об этом говорится на сайте клуба

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Опытный Сэм Джонстон все же сменил клубную прописку. 31-летний голкипер перешел в "Вулверхэмптон" из "Кристал Пэлас" за 10 млн фунтов стерлингов. Контракт англичанина с новым клубом рассчитан на четыре года.

"Я просто в восторге. Я наконец-то здесь, с нетерпением жду начала работы и не могу дождаться, когда надену эту рубашку. У меня остались хорошие воспоминания об этой местности, поэтому приятно вернуться на север. Поймите меня правильно, мне очень нравилось на юге, это было совсем другое приключение для меня и моей семьи, но вернувшись на север, я чувствую себя как дома, и я рад быть здесь, перед болельщиками "волков". Это огромный клуб, и если смотреть извне, то это действительно хороший клуб, и я заметил это за первые два дня пребывания здесь. Я также работал с Нилом Катлером, тренером вратарей, с которым мне очень нравится работать, и пришло время продолжать, совершенствоваться и играть в футбол", – заявил футболист после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Сэм Джонстон провел 23 матча, из которых 6 отыграл на ноль.

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