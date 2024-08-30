Нганну заявил о готовности провести бои с Усиком и Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну заявил, что с большим удовольствием провел бы боксерские поединки с Деонтеем Уайлдером и Александром Усиком.

«Безусловно, я был бы рад бою с Уайлдером. Это чистый бокс, не надо заблуждаться. В этом случае у нас обоих есть шанс, но если мы перейдем в ММА, то шанс будет только у одного. Я всегда хотел этого боя. В какой-то момент у нас были переговоры, которые не зашло слишком далеко, но мы хотели, чтобы этот бой состоялся.

Поединок с Усиком? Почему бы и нет. В списке моих желаний – реванш с Тайсоном Фьюри и Деонтей Уайлдер. А вот Мартин Баколе – нет. Это бой, который я бы выбрал в качестве последнего варианта, потому что я воспринимаю его скорее как брата. Я бы дрался с любым другим, кроме него, к тому же он опасен», – сказал Нганну в интервью talkSPORT MMA.

Отметим, что Франсис провел два поединка по правилам бокса. Сначала он выдал неплохое выступление против Фьюри, когда отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл по очкам. Во втором бою его деклассировал и жестко нокаутировал Энтони Джошуа.

sport.ua