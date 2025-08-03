Кудровка обыграла Александрию 3:1 в УПЛ

Кудровка одержала убедительную победу над Александрией в матче УПЛ 2025-2026 с итоговым счетом 3:1. Это была не просто победа, а настоящий футбольный спектакль, который запомнится зрителям долгим временем. Команда Василия Баранова продемонстрировала зрелищный футбол и уверенно победила вице-чемпионов страны. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Равная борьба

Матч начался с обмена моментами. Кудровка сразу отдала мяч Александрии, но при этом выбрала тактику контратак, пытаясь использовать неуверенные действия гостей в обороне. Уже на 18-й минуте Сторчоус открыл счёт, когда после перехвата мяча он направил его в угол ворот Шевченко. Яшков стал автором первого автогола матча, позволив Александрии восстановить равенство на 26-й минуте — 1:1.

Второй тайм: борьба продолжается

На 37-й минуте Морозко шикарным штрафным снова вывел Кудровку вперёд. После перерыва у Александрии случились проблемы. Ковалец получил две жёлтые карточки, одна из которых была за попытку забить рукой. После его удаления Кудровка продолжила доминировать на поле, а Шевченко спасал свою команду практически каждые пять минут.

На 53-й минуте Сторчоус оформил дубль, реализовав выход один на один. Кудровка уверенно довела матч до победы, в то время как Александрия уже не могла найти сил на ответные атаки.

В конце матча на поле разгорелись страсти — Кампуш врезался шипами в голову соперника, что привело к толкотне и очередному удалению у Александрии. Матч завершился с результатом 3:1 в пользу Кудровки, которая продемонстрировала яркую игру и заслуженную победу.

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