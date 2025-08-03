Алексей Середа завоевал серебро на чемпионате мира

Украинский спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. В соревнованиях по прыжкам в воду с 10 метров приняли участие 12 спортсменов, каждый из которых выполнил по шесть попыток. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

После первых трех прыжков Середа занимал четвертое место. Один из его лучших прыжков в четвертой попытке принес ему 88 баллов. Пятый прыжок был оценен в 86 баллов, в то время как главный соперник Середы, Кассие́ль Руссо, получил за свою попытку 91 балл.

Во время шестого прыжка мексиканец Вилларс набрал 98 очков и обогнал украинца, однако Середа в своей попытке набрал 91.80 баллов и сохранил шанс на серебро. В итоге Руссо снова обогнал Середу, набрав 99.9 баллов в последнем прыжке.

Итоги чемпионата

В результате Середа занял второе место с общим результатом 515.20 очков, уступив Руссо. Это была единственная медаль для Украины на Чемпионате мира 2025 года. Для Олексія Середы эта медаль стала пятой на чемпионатах мира. В 2024 году он завоевал две бронзовые награды на Чемпионате мира в Дохе — одну в личных соревнованиях и одну в синхронных прыжках.

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