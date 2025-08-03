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Алексей Середа завоевал серебро на чемпионате мира
Разное

Алексей Середа завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта

Украинец Олексий Середа завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по водным видам спорта с результатом 515.20 очков. Узнайте подробности соревнований.

Украинский спортсмен Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта. В соревнованиях по прыжкам в воду с 10 метров приняли участие 12 спортсменов, каждый из которых выполнил по шесть попыток. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

После первых трех прыжков Середа занимал четвертое место. Один из его лучших прыжков в четвертой попытке принес ему 88 баллов. Пятый прыжок был оценен в 86 баллов, в то время как главный соперник Середы, Кассие́ль Руссо, получил за свою попытку 91 балл.

Во время шестого прыжка мексиканец Вилларс набрал 98 очков и обогнал украинца, однако Середа в своей попытке набрал 91.80 баллов и сохранил шанс на серебро. В итоге Руссо снова обогнал Середу, набрав 99.9 баллов в последнем прыжке.

Итоги чемпионата

В результате Середа занял второе место с общим результатом 515.20 очков, уступив Руссо. Это была единственная медаль для Украины на Чемпионате мира 2025 года. Для Олексія Середы эта медаль стала пятой на чемпионатах мира. В 2024 году он завоевал две бронзовые награды на Чемпионате мира в Дохе — одну в личных соревнованиях и одну в синхронных прыжках.

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