Ястремская уступила Рибаковой в Монреале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 1000 в канадском Монреале. В четвёртом круге соревнований она уступила Елене Рибаковой из Казахстана с результатом 5:7, 6:2, 5:7. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты, и, несмотря на статус Рыбакиной как фаворита встречи, первый сет оказался довольно напряжённым. Теннисистки обменялись брейками, и хотя Ястремская не смогла реализовать двойной брейк-пойнт при счете 5:4, она всё же смогла взять подачу казахстанки на её подаче, когда та вела 40:0. Итогом стала победа в первом сете 7:5 в её пользу.

Однако второй сет начался с необычного момента: Рыбакина запросила видеоповтор, утверждая, что Ястремская дважды коснулась мяча ракеткой. Хотя этот момент не был подтверждён, казахстанка уверенно выиграла второй сет с счётом 6:2.

Решающий сет

Третий сет был равным, как и первый. Однако при счёте 5:5 Ястремская не удержала свою подачу. В следующем гейме, несмотря на три матч-пойнта, которые она отыграла, и один брейк-пойнт, Рыбакина завершила матч на свою пользу — 7:5.

Ястремская за матч сделала 4 эйса, 7 двойных ошибок и 3 брейка. В свою очередь, у её соперницы 7 эйсов, 9 двойных ошибок и 5 брейков.

Теперь Елена Рибакина встретится с украинкой Мартой Костюк, которая ранее победила Маккартни Кесслер из США в своём матче.

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