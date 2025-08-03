Порту – Атлетико: прогноз на товарищеский матч

3 августа 2025 года в Драгау состоится товарищеский матч между Порту и Атлетико. Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Этот матч станет важным этапом подготовки для обеих команд, и мы представляем вам прогноз и анонс предстоящей игры. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Порту: трудности в последние годы

Порту в последние годы оказался оттеснен на третье место в Португалии после Бенфики и Спортинга. Команда долгое время находилась в тени этих соперников, что вызвало недовольство у болельщиков. Это и послужило причиной возвращения Андре Виллаша-Боаша в клуб, но, несмотря на его приход, успехи были скромными: Суперкубок и ранние вылеты в Лиге Европы и кубках. В этом году клуб активно изменяет состав, подписывая дорогостоящих новичков. Однако, несмотря на усиление, команда провалилась на Клубном чемпионате мира и выиграла только один контрольный матч в этом сезоне.

Атлетико: обновление состава и проблемы в Примере

Атлетико в последнее время разочаровывает своих болельщиков. В 2024 году команда не смогла удержаться в верхней части таблицы Примеры, уступив даже Жироне. В ответ на это клуб провел масштабное обновление состава, подписав несколько дорогих игроков. Однако, несмотря на усилия, команда не смогла составить конкуренцию Реалу и Барселоне в чемпионате, а также потерпела поражение в Лиге чемпионов и в кубке. Однако, несмотря на эти неудачи, Диего Симеоне продолжает возглавлять команду и менять состав, хотя и без столь масштабных покупок, как в предыдущие годы.

Статистика личных встреч

История встреч между Порту и Атлетико началась с перевеса португальцев, которые выиграли дважды и дважды сыграли вничью в 2009 году. Однако с тех пор Атлетико добился четырёх побед и лишь одного ничейного результата. В последней встрече осенью 2022 года на Драгау победу одержал Порту.

Прогноз

Букмекеры считают Атлетико фаворитом предстоящего поединка, однако Порту будет стремиться продемонстрировать свою лучшую игру и в этом матчах, несмотря на сложности в последние годы.

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