Борнмут – Вест Хэм: прогноз на матч Premier League

3 августа 2025 года в Мерседес-Бенц Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Борнмут встретится с Вест Хэмом. Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить канал “Футбол 1”. Этот матч будет частью Premier League Summer Series, и euro.com.ua представляет прогноз и анонс предстоящего поединка.

Борнмут: попытка закрепиться в Премьер-Лиге

Команда Борнмут вернулась в Английскую Премьер-Лигу три года назад и с тех пор закрепилась в ней. В прошлом сезоне клуб боролся за выход в еврокубки, хотя и не добился успеха. Важным моментом для Борнмута стал приход перспективного тренера Андони Ираолы. Его работа дала прогресс команде, особенно в прошлом сезоне, когда они долго боролись за места в еврокубках.

В этом сезоне клуб потерял несколько ключевых игроков, включая Соланке, Хейсен и Керкеза, но все же продолжает демонстрировать неплохие результаты в летних контрольных матчах.

Вест Хэм: амбиции и неудачи прошлого сезона

Вест Хэм в прошлом сезоне оказался на 14-й позиции в Премьер-Лиге, несмотря на значительные вложения в новичков. Лондонский клуб потратил более 100 миллионов фунтов на усиление состава под руководством Юлена Лопетеги, но так и не смог показать ожидаемых результатов, проводя большую часть сезона вблизи зоны вылета. После увольнения Лопетеги тренером стал Грэм Поттер, но и его усилия не принесли нужного результата.

Несмотря на неудачи в чемпионате, Вест Хэм продолжает активно усиливаться, подписывая новых игроков, в том числе за счет средств от продажи Кудуса в Тоттенхэм. В контрольных матчах команда пока оставляет смешанные впечатления — уверенно обыгрывая Грассхоппер, но уступая более опытному Манчестер Юнайтед.

Статистика личных встреч

Вест Хэм не проигрывает в девяти последних очных матчах, однако в четырех из пяти последних игр встречались с ничейным результатом.

Прогноз на матч

Букмекеры оценивают шансы команд как равные, и, скорее всего, матч будет зрелищным, с большим количеством голов. Мы предполагаем, что тотал будет больше 2,5 голов, так как обе команды склонны к атакующему футболу.

Напомним, мы также писали про анонс и прогноз матча Эпицентр – Шахтер.