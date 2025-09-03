Connect with us
Чеферин о возвращении российских команд в футбол
Футбол

Президент УЕФА Чеферин объяснил срыв идеи вернуть российские команды

Президент УЕФА Чеферин объяснил, почему сорвалась идея вернуть юношеские сборные россии, и кто из футбольных федераций выступил против.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин откровенно рассказал о ситуации с возможным возвращением юношеских сборных россии в международный футбол. По его словам, инициатива обсуждалась на уровне исполкома УЕФА, но в итоге была отложена. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Мы хотели вернуть детские и юношеские сборные россии U-17, исполнительный комитет поддержал, но началась такая политическая истерия, такое давление, что пришлось этот вопрос отложить», — заявил Чеферин.

По словам главы УЕФА, сама позиция организации остается прежней, однако сопротивление оказалось слишком сильным: «Наше мнение не изменилось, но выдерживать это не было возможности. Мне кажется, детей нужно оценивать иначе. Дети не голосуют на выборах».

Чеферин о возвращении российских команд в футбол

Ранее сообщалось, что идею восстановления участия российских юношеских команд категорически не поддержали ведущие футбольные федерации Европы, включая Англию и Швецию. Также против выступили ассоциации из Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть Нидерланды – Польша.

