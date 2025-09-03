Чеферин о возвращении российских команд в футбол

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин откровенно рассказал о ситуации с возможным возвращением юношеских сборных россии в международный футбол. По его словам, инициатива обсуждалась на уровне исполкома УЕФА, но в итоге была отложена. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Мы хотели вернуть детские и юношеские сборные россии U-17, исполнительный комитет поддержал, но началась такая политическая истерия, такое давление, что пришлось этот вопрос отложить», — заявил Чеферин.

По словам главы УЕФА, сама позиция организации остается прежней, однако сопротивление оказалось слишком сильным: «Наше мнение не изменилось, но выдерживать это не было возможности. Мне кажется, детей нужно оценивать иначе. Дети не голосуют на выборах».

Ранее сообщалось, что идею восстановления участия российских юношеских команд категорически не поддержали ведущие футбольные федерации Европы, включая Англию и Швецию. Также против выступили ассоциации из Японии, Южной Кореи и ряда других стран.

