Гран-при Нидерландов 2025: чем запомнится этап

С 29 по 31 августа на трассе Зандворт состоялся 15-й этап сезона Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Эта гонка открыла вторую часть чемпионата и сразу подарила болельщикам массу событий. Несмотря на репутацию Зандворта как медленного и технического автодрома, заезды вышли динамичными, с большим числом аварий и вмешательствами машины безопасности. Ключевыми стали не только тактические решения, но и неожиданные инциденты, изменившие расклад в чемпионской гонке. Особенно ярко проявили себя пилоты «Макларена», где внутренняя дуэль постепенно перерастает в борьбу за титул, а также команды-середняки, которым удалось удивить.

«Макларен»: перелом в чемпионской борьбе

До гонки в Нидерландах Ландо Норриса и Оскара Пиастри разделяло всего девять очков. Австралиец сумел опередить напарника в квалификации на 0,012 секунды, завоевав поул, но главное внимание было приковано к воскресной гонке. На старте Пиастри удержал лидерство, тогда как Норрис столкнулся с давлением со стороны Ферстаппена. Постепенно британец смог вернуться в борьбу, однако частые вмешательства машины безопасности не позволили реализовать преимущество в темпе. Кульминацией стал сход Норриса на 65-м круге из-за поломки подвески, что резко изменило баланс сил в чемпионате. Отставание теперь составляет 34 очка, и догнать партнёра будет крайне сложно.

Пиастри и большой шлем

Главным героем уик-энда стал Оскар Пиастри. Австралиец оформил «большой шлем» — поул, победу, лидерство с первого до последнего круга и лучший круг гонки. Подобного добивались лишь единицы действующих пилотов — Ферстаппен, Хэмилтон, Леклер и Алонсо. Для Пиастри это важный шаг вперёд: впереди трассы, где его стиль может дать преимущество. Успех в Зандворте показал, что борьба за титул внутри «Макларена» фактически получила нового лидера. Теперь Норрису придётся не только атаковать, но и надеяться на ошибки соперника.

«Феррари»: двойной сход и новые вопросы

Для Скудерии уик-энд завершился катастрофой. Уже в квалификации машина не показывала стабильности, а в гонке команда потеряла обоих пилотов. Хэмилтон вылетел на мокром участке трассы, повредив болид, а Шарль Леклер столкнулся с Антонелли после пит-стопа. В результате оба «Феррари» сошли. Но хуже самого схода стала тенденция: несмотря на значительные инвестиции, команда до сих пор не может стабильно раскрыть потенциал машины. Подиумы чередуются с провалами, и вопрос стратегии остаётся открытым.

«Ред Булл»: светлые моменты и тревожные сигналы

Макс Ферстаппен в очередной раз показал характер, но реальной борьбы с «Маклареном» не получилось. Пакет обновлений болида сработал частично, не решив главных проблем с балансом. Тем не менее команда заработала важные очки за второе место. Приятным моментом стал прорыв Юки Цуноды, финишировавшего девятым и прервавшего длинную серию без очков. Впрочем, очевидно, что для битвы за победы «Ред Буллу» нужно серьёзно дорабатывать машину.

«Мерседес» и шаги вперёд

Команда решила отказаться от недавних обновлений и выступила в Нидерландах с базовой версией болида. Расселл смог удержаться в топ-5 и благодаря сходу соперников финишировал четвёртым. Антонелли, несмотря на штрафы и контакт, показал достойную скорость и доказал, что способен бороться за очки. Это важный сигнал для коллектива: потенциал есть, нужно лишь стабильность и точные решения по настройкам. Впереди Монца, где болельщики ждут от «Мерседеса» более яркого результата.

«Астон Мартин» и «Рейсинг Буллз»: кто удивил

Британская команда не сумела подтвердить форму в квалификации, но благодаря грамотной стратегии Алонсо и Стролл заработали очки. Настройки пришлось изменить ради надежности, что ограничило темп, однако команда справилась достойно. Настоящим открытием стал Исак Хаджар из «Рейсинг Буллз», который провёл зрелую гонку и завоевал подиум. Француз стал самым молодым представителем страны на пьедестале Формулы-1, а его результат стал главным сюрпризом этапа.

Итоги Зандворта

Гран-при Нидерландов подарил множество сюжетов: от сенсационного «большого шлема» Пиастри до двойного схода «Феррари» и очередных проблем «Ред Булла». В чемпионской гонке постепенно вырисовывается фаворит, однако впереди ещё девять этапов, и ситуация может измениться. Зандворт показал: даже на техничных трассах интрига Формулы-1 жива, а борьба будет продолжаться до последнего круга сезона.

