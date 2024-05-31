Элбон: В Williams я смогу бороться за титул

После восьми гонок команда Williams занимает восьмое место в Кубке конструкторов с двумя набранными очками, но Алекс Элбон уверен в прогрессе и считает, что через несколько лет сможет бороться за титул…

Алекс Элбон: «Когда в команду пришёл Джеймс Ваулз, прежде всего нужно было решить несколько краткосрочных задач, но сейчас мы занимаемся долгосрочными планами, и это записано в моём контракте.

Я знаю, что этот год будет для нас непростым, что в следующем мы сделаем шаг вперёд, а потом, когда изменится регламент, мы увидим результаты напряжённой работы команды.

Наша следующая цель – стабильно зарабатывать очки. Думаю, мы начнём приближаться к ней в 2025-м. Следующая цель – подниматься на подиум, а потом выигрывать гонки. Я верю, что в Williams смогу бороться за титул, но понимаю, что это потребует времени, и не жду больших перемен в краткосрочной перспективе».

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