Даяна Ястремская — о победе во втором круге Ролан Гаррос: «Выходя на корт, поставила задачу справиться четко и быстро»

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в интервью изданию Чемпион прокомментировала свою победу над китаянкой Ван Яфань во втором круге Открытого чемпионата Франции

— Даяна, глядя за ходом поединка, предположу, что вы планировали завершить его до начала дождя?

— Да, так и есть (смеется). Выходя на корт, поставила задачу справиться четко и быстро. Хотелось избежать остановок матчей и рваного темпа. Вчера был очень тяжелый день. Мы сидели в комплексе до вечера.

— То есть, провели целый день на стадионе?

— По сути, да. До 17:00. Сначала я стояла в расписании вторым запуском. Утром размялась, переоделась и пошел дождь. И потом один перенос матча сменялся другим каждый час. Причем меня за это время передвинули на первый запуск в случае возобновления матчей. Я переложила ответственность за начало разминки на своего тренера, который следил за метеообстановкой. А сама прилегла минут на 20, но проснулась почти через полтора часа. День ожидаемо завершился отменой всех матчей…

— Против китаянки Яфань Вань вы старались действовать агрессивно, первым номером или максимально неудобно сопернице?

— Я пересмотрела ее матч первого круга, ведь раньше с ней не то что не играла, даже не тренировалась. Примерный план у меня сложился, но по большей части все шло от своей игры. Причем толком я сегодня и не размялась. Отработать подачу и прием, например, не удалось. Сказала себе, как бы, как будет, главное собранно действовать весь поединок, а не отрезками. Тем более риск очередного перерыва из-за дождя только увеличивался. В конце уступаю 15:30 и чувствую — ветерок усиливается, резко темнеет из-за свинцовых облаков. Стою на приеме и вместо концентрироваться куда отбивать, думаю — давай-давай быстрее, сейчас же резко польет, рискуй! К счастью, риск оправдался — сразу после нашего финального розыгрыша пошел дождь.

btu.org.ua