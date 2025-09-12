Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака впервые за три с половиной года находится в топ-20

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг



По итогам US Open первая тройка рейтинга осталась без изменений: Арина Соболенко, которая начала 54-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Ига Швёнтек и Коко Гауфф.

Аманда Анисимова, которая сыграла в решающем матче турнира в Нью-Йорке, поднялась на пять позиций вверх и теперь занимает четвертое место, дебютируя в топ-5.

Джессика Пегула, которая не защитила очки за финал на домашнем “мэйджоре” в прошлом году, опустилась на седьмую позиции.

Наоми Осака, дошедшая до полуфинала соревнований в США, поднялась на десять строчек вверх и занимает 14-е место. Японка вернулась в топ-20 впервые с января 2022 года, когда находилась на этой же позиции.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 08.09.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 11225 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933 очка

3. Коко Гауфф (США) – 7874 очка

4. Аманда Анисимова (США) – 5159 очков (+5)

5. Мирра Андреева (-) – 4793 очка

6. Мэдисон Кис (США) – 4549 очков

7. Джессика Пегула (США) – 4383 очка (-3)

8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006 очков

9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4003 очка (-2)

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833 очка

Личные рекорды теннисисток из топ-100:

4. Аманда Анисимова (США)

11. Екатерина Александрова (-)

12. Клара Таусон (Дания)

43. Жаклин Кристиан (Румыния)

77. Тереза Валентова (Чехия)

80. Анастасия Захарова (-)

83. Эльза Жакмо (Франция)

Чемпионская гонка WTA (на 08.09.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 9610 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7533 очка

3. Коко Гауфф (США) – 5184 очка

4. Аманда Анисимова (США) – 4908 очков (+2)

5. Мэдисон Кис (США) – 4450 очков (-1)

6. Джессика Пегула (США) – 4209 очков (+2)

7. Мирра Андреева (-) – 4189 очков (-1)

8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3751 очко (-1)

9. Жасмин Паолини (Италия) – 3526 очков

10. Екатерина Александрова (-) – 2871 очко

*квалифицировались на Итоговый турнир

Фото: Getty Images.

btu.org.ua