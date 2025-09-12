Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-5, Осака впервые за три с половиной года находится в топ-20

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг
По итогам US Open первая тройка рейтинга осталась без изменений: Арина Соболенко, которая начала 54-ю неделю в статусе первой ракетки мира, Ига Швёнтек и Коко Гауфф.
Аманда Анисимова, которая сыграла в решающем матче турнира в Нью-Йорке, поднялась на пять позиций вверх и теперь занимает четвертое место, дебютируя в топ-5.
Джессика Пегула, которая не защитила очки за финал на домашнем “мэйджоре” в прошлом году, опустилась на седьмую позиции.
Наоми Осака, дошедшая до полуфинала соревнований в США, поднялась на десять строчек вверх и занимает 14-е место. Японка вернулась в топ-20 впервые с января 2022 года, когда находилась на этой же позиции.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 08.09.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 11225 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7933 очка
3. Коко Гауфф (США) – 7874 очка
4. Аманда Анисимова (США) – 5159 очков (+5)
5. Мирра Андреева (-) – 4793 очка
6. Мэдисон Кис (США) – 4549 очков
7. Джессика Пегула (США) – 4383 очка (-3)
8. Жасмин Паолини (Италия) – 4006 очков
9. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4003 очка (-2)
10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3833 очка
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
4. Аманда Анисимова (США)
11. Екатерина Александрова (-)
12. Клара Таусон (Дания)
43. Жаклин Кристиан (Румыния)
77. Тереза Валентова (Чехия)
80. Анастасия Захарова (-)
83. Эльза Жакмо (Франция)
Чемпионская гонка WTA (на 08.09.2025)
1. Арина Соболенко (-) – 9610 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7533 очка
3. Коко Гауфф (США) – 5184 очка
4. Аманда Анисимова (США) – 4908 очков (+2)
5. Мэдисон Кис (США) – 4450 очков (-1)
6. Джессика Пегула (США) – 4209 очков (+2)
7. Мирра Андреева (-) – 4189 очков (-1)
8. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3751 очко (-1)
9. Жасмин Паолини (Италия) – 3526 очков
10. Екатерина Александрова (-) – 2871 очко
*квалифицировались на Итоговый турнир
Фото: Getty Images.
btu.org.ua