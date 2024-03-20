«Мы больше не были вместе». Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала гибель своего бойфренда в Майами

Теннисистка опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.

Напомним, что вчера стало известно, что 42-летний экс-хоккеист Константин Кольцов погиб в Майами. По сообщениям пресс-службы полиции Майами он упал с балкона отеля, в котором проживал. Также по словам полицейских в номере он находился один, поэтому расследуется версия самоубийства. У Константина Кольцова осталось трое детей от предыдущего брака.

Несмотря на произошедшее Арина Соболенко не стала сниматься с турнира в Майами и свой первый матч проведет в пятницу против испанской теннисистки Паулы Бадосы. Изначально их поединок должен был состояться в четверг, но организаторы предоставили ей дополнительный день отдыха.

btu.org.ua