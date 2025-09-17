Жасмин Паолини – о сложной победе сборной Италии: “Это был сумасшедший день, мы оставались в борьбе ради нашей команды и страны”

Восьмая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала свою победу в четвертьфинальном матче Финала Кубка Билли Джин Кинг против китаянки Ван Синьюй



Паолини сумела выиграть свой поединок в трех сетах, отыграв подачу соперницы на матч во второй партии и совершив камбэк в решающем сете.

“Это был очень тяжелый день. Два матча, очень сложные. В обоих случаях мы почти проиграли. Каким-то образом нам удалось переломить ход игры. Моя соперница играла на очень высоком уровне. Ее укороченные были достаточно качественными, я пыталась добраться до мяча, иногда мне это удавалось, но иногда ее удары были слишком хорошими. Думаю, что она сегодня сыграла на отличном уровне. Это был сложный матч, который я вполне могла проиграть. Было очень напряженно. Но в конце, конечно, я счастлива, что выиграла для себя и для команды.

Конечно, я вдохновлялась победой Элизабетты, я думала об этом матче, старалась держаться. В теннисе никогда не знаешь, что может произойти. На этот раз нам повезло в обоих матчах. Я думаю, мы держались до последнего очка. Возможно, немного повезло, что мы переломили ход игры. Мы оставались в борьбе ради нашей команды и страны. Было трудно, но мы это сделали. Мы очень, очень счастливы и гордимся собой. Но это был сумасшедший день (улыбается).

Тяжело ли было играть при такой поддержке трибун наших соперниц? Да, это тяжело, но в то же время приятно играть перед большим количеством людей. Конечно, они болели за сборную Китая. Но я думаю, что они также относились к нам с большим уважением. Я считаю, что такая атмосфера была уместной в этом соревновании”.

В полуфинале сборная Италии сыграет с победителем противостояния Украина – Испания, которое состоится сегодня 17 сентября.



