Голы Месси и Альбы. Интер Майами – Сиэтл Саундерс 3:1. Видеообзор матча

В ночь на 17 сентября "Интер Майами" провёл домашний матч регулярного чемпионата МЛС против "Сиэтл Саундерс" и одержал уверенную победу со счётом 3:1.

Хозяева быстро обозначили своё преимущество: уже на 12-й минуте Жорди Альба открыл счёт после передачи Лионеля Месси. В концовке первого тайма аргентинец сам отличился, оформив второй гол команды. Сразу после перерыва Йен Фрэй сделал счёт крупным — 3:0.

Гости смогли ответить лишь на 69-й минуте: Обед Варгас забил мяч престижа, однако изменить ход игры "Саундерс" не удалось.

МЛС. 17 сентября

"Интер Майами" – "Сиэтл Саундерс" 3:1

Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрэй, 52 – Варгас, 69

