Экс-тренер Кличко: «Невероятная трагедия для бокса. Такого больше не будет»

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть Рикки отреагировал бывший тренер Владимира Кличко и Мэнни Пакьяо Фредди Роуч.

«Это невероятная потеря и трагедия для бокса. Мне и Мэнни Пакьяо очень нравилось работать с Рики над продвижением их боя. Рики обладал прекрасным чувством юмора, но, что еще важнее, он был воином и победителем. Мэнни и я не жалели сил на тренировочных сборах, готовясь к этому бою, потому что очень уважали его. Команда Wild Card Boxing присоединяется ко мне в скорби по Рики и выражает соболезнования его семье и друзьям. Такого боксера, как Рики Хаттон, больше не будет», — сказал Фредди Роуч.

За время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, который нокаутировал Хаттона в 9-м раунде.

