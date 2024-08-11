Сергей Богачук – Вирджил Ортис. Статистика ударов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Вирджил Ортис

В ночь с 10 на 11 августа в Лас-Вегасе на Michelob Ultra Arena состоялся 12-раундовый чемпионский поединок с участием украинского боксера Сергея Богачука (24-2, 23 KO) и американца Вирджила Ортиса (22-0, 21 KO).

Это была настоящая рубка от начала и до конца: бойцы нанесли в общей сложности 1 579 ударов. Богачук выбросил на 85 ударов больше, но Ортис был точнее.

В первом раунде Богачук отправил Ортиса на канвас. В восьмом раунде Бохачук снова отправил Ортиса в нокдаун, но американец восстановился и нанес Богачуку 16 силовых ударов против 11 у украинца. В чемпионских раундах Ортис нанес 56 ударов против 40 у Богачука. Один судья признал бой ничейным со счетом 113-113, а двое других – 114-112 в пользу нового временного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) по версии WBC Вирджила Ортиса.

Статистика ударов боя Вирджил Ортис – Сергей Богачук

sport.ua