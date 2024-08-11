Берман признаёт, что темп в квалификациях – его слабость

Оливер Берман полагает, что главной сложностью в процессе подготовки к дебютному сезону в составе Haas F1 станет темп в квалификациях, и британец постарается уделить максимум внимания его повышению.

«Есть много областей, над которыми надо работать, и выявить все за одну сессию свободных заездов невозможно, – признал Берман, отвечая на вопрос, в чём ему прежде всего необходимо подтянуться. – Вообще одним из моих слабых мест остаётся квалификационный темп – полагаю, я об этом уже говорил, подводя итоги пятничных тренировок.

Я понемногу прибавляю, хотя мне всегда кажется, что будь в моём распоряжении второй комплект резины, то всё было бы нормально. Важно научиться делать этот шаг, переходя сначала с жёстких шин на Medium, а потом на мягкую резину, причём с учётом минимальной топливной нагрузки и режима максимальной мощности двигателя, который применяется в квалификации.

Мне пока не удаётся сделать этот шаг, а он довольно существенный. Впрочем, пока я работаю только на тренировках, и у меня нет никакой необходимости рисковать».

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