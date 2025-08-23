Жак Вильнёв вспоминает драматичные события 2007 года

Сезон 2007 года вошёл в новейшую историю Формулы 1 как один из самых драматичных. Наибольшие шансы на победу в чемпионате тогда были у гонщиков McLaren, но события развивались так, что в итоге титул выиграл Кими Райкконен, выступавший за Ferrari.

Жак Вильнёв считает, что когда Фернандо Алонсо подписал контракт с McLaren, то оказался в неблагоприятной ситуации, поскольку фаворитом Рона Деннис, в те времена руководившего командой, был Льюис Хэмилтон.

«Надо принимать во внимание, что когда в Алонсо пригласили в McLaren, точнее, его пригласил Рон Деннис, он уже был двукратным чемпионом, – вспоминал канадец, принимая участие в подкасте Red Flags. – Деннис сделал это ради спонсоров и уже потом подписал контракт с Хэмилтоном. После чего сказал: «ОК, Льюис – наш чемпион. Фернандо, ты нам не нравишься».

Такой подход Денниса вывел McLaren из равновесия. У Алонсо не оставалось иного выбора, как перейти к контрмерам. Когда руководитель подобным образом нарушает баланс внутри команды, вы вынуждены противодействовать, что и произошло.

Для Алонсо тогда были созданы несправедливые условия, и в той ситуации ему пришлось бороться. В итоге всё это полностью разрушило команду».

В 2007 году гонщики McLaren отнимали друг у друга очки, что было на руку Кими Райкконену, который одержал в том сезоне пять побед и стал чемпионом мира, хотя и с минимальным преимуществом.

Если бы это были все последствия той ситуации, возможно, сейчас бы об этом мало кто вспоминал, но в том году разгорелся так называемый «шпионский скандал», потрясший Формулу 1. Всё закончилось тем, что Всемирный Совет по автоспорту признал вину McLaren и лишил команду очков в Кубке Конструкторов, и ей пришлось заплатить рекордный штраф в 100 миллионов долларов.

Алонсо, завершивший сезон на 3-м месте, хотя у него было равное количество очков с Хэмилтоном, из McLaren ушёл и в 2008 году вернулся в Renault F1.

