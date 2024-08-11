Торонто. Анисимова обыграла восьмую сеяную и впервые за 2,5 года сыграет в финале

На турнире WTA 1000 в Канаде состоялся первый полуфинальный матч

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Аманда Анисимова (США, SR) – Эмма Наварро (США, 8) 6:3, 2:6, 6:2

Американская теннисистка, занимающая 132-е место в мировом рейтинге, одержала четвёртую победу подряд над соперницей, входящей в топ-20. Напомним, что в четвертьфинале Анисимова была сильнее третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Аманда четвёртый раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне Тура и впервые на турнире WTA 1000. Для американки это будет первый решающий матч с января 2022 года, когда она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Мельбурне.

В понедельник Анисимова будет бороться за свой третий одиночный трофей. Соперница теннисистки определится в матче между Дианой Шнайдер (-) и действующей чемпионкой турнира Джессикой Пегулой (США).

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