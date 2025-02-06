Линц. Даяна Ястремская против Марии Саккари в четвертьфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня сыграет за место в 1/2 финала турнира WTA 500 в Линце. Поединок против третьей сеяной Марии Саккари из Греции откроет игровой день на центральном корте в 14:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.01.2025): 240/174

Призовые за карьеру: $5,031,330



Дата рождения: 25/07/1995 (29 лет)

Место рождения: Афины, Греция

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 – Guadalajara; 2019 – Rabat)

Высший рейтинг WTA: 3 (21/03/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 31.01.2025): 469/308

Призовые за карьеру: $12,716,388

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H2H: 0-1

2024 | Майами (WTA 1000) | Хард | R3 | Саккари – 7:5, 6:4

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №66) 7:6(6), 7:5

R2: [Q] Антония Ружич (Хорватия, №168) 7:5, 6:1

Мария Саккари

R1: BYE

R2: Виктория Томова (Болгария, №64) 6:3, 6:2

История на турнире

Даяна Ястремская – 1/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Линце и впервые сыграет в 1/4 финала.

Мария Саккари – 3/1 | Саккари второй раз выступает на соревнованиях в Линце. В 2023 году она дошла до полуфинала.

Выступления на харде (на 31/01/2025):

Даяна Ястремская – 139/108 (6/3 в этом году)

Мария Саккари – 254/175 (3/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Марию Саккари и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,50. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 2,42 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Линце)

Даяна Ястремская – 4/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/1 | Брисбен – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Мария Саккари – 2/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 500 – 2/2 | Аделаида – R2

United Cup – 0/2 |

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, П, В В

Мария Саккари – В, П, П, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 1/2 | Ястремская в прошлом году дважды сыграла против представительниц Греции – кроме поражения от Марии Саккари, она победила Валентини Грамматикопуло в квалификации Australian Open.

Мария Саккари – 13/10 | Саккари в прошлом году трижды играла против украинок – кроме победы в матче против Даяны Ястремской, она одолела Ангелину Калинину в Риме и проиграла Марте Костюк на Олимпиаде в Париже.

• Даяна Ястремская проведет 219-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 105 побед (48%);

• Мария Саккари проведет 407-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 233 победы (57%);

• Даяна Ястремская 19-й раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и будет бороться за свой 9-й полуфинал. Даяна проведет уже второй четвертьфинал в этом году (Хобарт).

• Мария Саккари 47-й раз сыграет в четвертьфинале турнира WTA и будет бороться за свой 34-й полуфинал.

Победительница этого матча получит 51 305 евро призовых и 195 рейтинговых очков. Проигравшая – 24 950 евро призовых и 108 рейтинговых очков.

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